Ерлан Токсанов возглавлял управление здравоохранения ЗКО с апреля прошлого года. До назначения руководил многопрофильной детской больницей.

Как выяснилось сегодня, он по собственному желанию решил покинуть пост главного врача региона. Об этом Токсанов сообщил на своей странице в Facebook.

– О проделанной мной работе скажет народ. Со своей стороны хочу выразить благодарность за оказанное доверие и поддержку. Мы работали во благо народа. Верю, что в дальнейшем сфера здравоохранения области будет так же процветать, - написал он.

А пока должность руководителя управления остается вакантной.