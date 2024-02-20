В 2023 году прокуратура области создала мобильные группы. Их работа направлена на выявление детей, нуждающихся в защите. В зону риска правонарушений отнесли неблагополучные и малоимущие семьи, получающие АСП, неполные семьи и состоящие на учетах пробации. По данным областной прокуратуры, таких семей в области 11 203. Мобильные группы посетили 2 266.

– В результате 415 родителей привлечены к административной ответственности за противоправное действия в сфере семейно-бытовых отношений, неисполнение обязанностей по воспитанию детей, распитие алкогольных напитков и курение и за нахождение детей в развлекательных заведениях без родителей. В судебном порядке ограничены права пятерых родителей. 98 семьям оказана материальная (спонсорская - прим. автора) помощь. 59 детей, нуждающихся в жилье, поставлены в очередь, одной семье выдана квартира в Каратобинском районе, - рассказали в полиции.

Стоит отметить, что по инициативе прокуратуры области реализуется проект Komek Stop Bulling. Это площадка для детей и родителей, её работа направлена на оперативное разрешение сигналов о насилии, эмоциональную и психологическую поддержку учащихся, создание доброжелательной и безопасной среды в образовательных учреждениях.

Она реализована в виде мобильного приложения STOP BULLYING, которое доступно в App Store и Google Play. В школах вывешены QR-коды. По данным прокуратуры, пилотный проект вызвал интерес учащихся по всей стране. Более 14 тысяч детей и родителей активно применяют мобильное приложение.

На сегодня по области поступило более 700 сообщений. Они отрабатываются совместно с уполномоченными органами и принимаются меры по оперативному реагированию, отметили в ведомстве.