Родители школьников жаловались на качество бесплатной школьной пищи, отмечая ее несъедобный вкус и холодную подачу. Общественное объединение противодействию коррупции «Әділдік жолы» совместно с волонтерами Антикора проверили состояние школьных столовых. Всего проверили четыре школы. В одной из них нашли белый порошок с запахом ванили подписанный как «аскорбиновая кислота».

— Документы, удостоверяющие безопасность порошка, были написаны на китайском языке, что вызвало серьезные опасения относительно его качества и происхождения. Таким образом, нарушено пять пунктов санитарных норм, которые угрожают здоровью детей. Они отказываются кушать в столовой, еду выбрасывают. Родителям приходится дополнительно давать школьникам деньги, чтобы купить выпечку, весовые нормы которой не соблюдаются, хотя цены на выпечку в школах одинаковые, — сообщает РОО «Әділдік жолы». Фото РОО «Әділдік жолы»

В столовых отсутствовали документы, подтверждающие безопасность мясной продукции. Продукты не были заверены подписью и печатью производителя. Не было договоров на очистку и дезинфекцию системы вентиляции. Дети ели из грязной и треснутой посуды. Сырое мясо в школе хранили рядом с готовым в одном холодильнике. Программа производственного контроля не была разработана.

Фото РОО «Әділдік жолы»

— Поставщики должны обладать опытом работы в сфере питания, иметь сертификаты качества, квалификацию поваров, а также предоставить перечень продукции, имеющей санитарно-эпидемиологическое разрешение. Но в результате мониторинга было установлено, что в некоторых школах соответствующие документы либо отсутствуют, либо не соответствуют требованиям законодательства. Меню в школьных столовых составлено без разделения на завтрак и обед. Учащиеся первой смены ели гороховый суп, филе курицы в томатном соусе и жаркое, — сообщили в общественном объединении.

Многие школы не информируют родителей о питании учеников и не размещают меню в столовой, тем самым нарушая закон.