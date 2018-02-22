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Социум

90-метровый флагшток установят в самом центре Атырау

Государственный флаг будет установлен на пересечении улиц Джангельдина и Кулманова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Также в этом году начнется реконструкция площади им. Исатая-Махамбета. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ. Размеры будущего объекта впечатляют: площадь основания составит 57 кв. м, а высота флагштока 91 кв. м. Развивающийся государственный флаг на 91-метровой высоте, установленный на новой площади в 112 квадратных метров, будет видно практически с любой точки областного центра. Также проектом предусматривается строит
gorod
90-метровый флагшток установят в самом центре Атырау
Государственный флаг будет установлен на пересечении улиц Джангельдина и Кулманова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Также в этом году начнется реконструкция площади им. Исатая-Махамбета. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ. Размеры будущего объекта впечатляют: площадь основания составит 57 кв. м, а высота флагштока 91 кв. м. Развивающийся государственный флаг на 91-метровой высоте, установленный на новой площади в 112 квадратных метров, будет видно практически с любой точки областного центра. Также проектом предусматривается строительство двух иллюзорных фонтанов, которые будут расположены по обеим сторонам сооружения. Флагшток станет самым высоким сооружением в городе, его строительство будет профинансировано за счет социальных отчислений недропользователей. Объект расположится на возвращенном в государственную собственность неиспользуемом земельном участке. Ерлан ОМАРОВ
строительство флагшток

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