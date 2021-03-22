93 случая COVID-19 выявлено в ЗКО за последние сутки

Регион находится в «красной» зоне по темпам распространения КВИ. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по распространению COVID-19, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1208 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего заболевших зарегистрировано в Алматы – 410, В Нур-Султане – 203, Алматинской области – 95, ЗКО – 93 и в Карагандинской области – 90. Выздоровели от коронавирусной инфекции в нашей области -34 человека. Стоит отметить, что с 21 марта ЗКО снова вернулся в «красную» зону по темпам распространения КВИ. С 20 марта в