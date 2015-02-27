93 тысячи подписей в свою поддержку необходимо собрать кандидату в президенты Казахстана, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Сегодня в Центральной избирательной комиссии состоялось заседание, на котором принято четыре постановления по организации и проведению внеочередных выборов президента Казахстана. Иллюстративное фото Иллюстративное фото ЦИК установил, что необходимое число достоверных подписей избирателей в поддержку кандидата в президенты республики составляет не менее  93 тысяч 12 подписей. "Сбор подписей организуется доверенными лицами. Количество и численность групп по сбору подписей не ограничивается", - сообщил в ходе заседания секретарь ЦИК Бахыт Мельдешов. Кроме того, ЦИК сегодня принял решение об образовании лингвистической комиссии, которая установит степень свободного владения кандидатами в Президенты государственным языком. Также Центральная избирательная комиссия приняла решение о сокращении сроков выдачи подписных листов и проверки достоверности подписей в поддержку кандидатов в президенты. Подписные листы будут выдаваться ЦИК в течение двух календарных дней после проверки кандидата на соответствие требованиям, установленным  Конституционным  законом РК "О выборах". 26 февраля началась аккредитация международных наблюдателей, которая завершится 20 апреля текущего года. Также в Центризбиркоме сообщили, что утвержден текст анкеты международного наблюдателя. Сегодня же в ЦИК состоялось официальное открытие пресс-центра для представителей СМИ. В пресс-службе сообщили, что на сегодняшний день пока никто не выдвигал свою кандидатуру для участия в внеочередных выборах президента Казахстана. Отметим, накануне в ЦИК заявили о том, что выдвижение кандидатов в президенты началось 26 февраля и заканчивается 15 марта текущего года. Право выдвижения кандидатов принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке, а также гражданам путем самовыдвижения. Агитационная кампания кандидатов в президенты будет проходить в период с 26 марта по 00:00 24 апреля текущего года. Напомним, что 25 февраля Нурсултан Назарбаев подписал указ о проведении внеочередных выборов президента Казахстана. Они состоятся 26 апреля 2015 года. Глава государства заявил, что решение об участии в президентских выборах он примет позже.