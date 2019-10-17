999 тонн мяса экспортировано в Армению из района ЗКО

79 тонн баранины было экспортировано в Российскую Федерацию, передает корреспондент "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Жанибекского района Азамат Сафималиев, всего по району зарегистрировано 365 крестьянских хозяйств, два товарищества с ограниченной ответственностью и четыре сельских потребительских кооператива. – В скором времени 170 крестьянских хозяйств и три сельскохозяйственных производственных кооператива получат субсидии на общую сумму 288 миллионов тенге. Вместе с тем, с начала года 111 крестьянских хозяйств приобрели 349 голов племенных быков и семь кре