Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

999 тонн мяса экспортировано в Армению из района ЗКО

79 тонн баранины было экспортировано в Российскую Федерацию, передает корреспондент "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Жанибекского района Азамат Сафималиев, всего по району зарегистрировано 365 крестьянских хозяйств, два товарищества с ограниченной ответственностью и четыре сельских потребительских кооператива. – В скором времени 170 крестьянских хозяйств и три сельскохозяйственных производственных кооператива получат субсидии на общую сумму 288 миллионов тенге. Вместе с тем, с начала года 111 крестьянских хозяйств приобрели 349 голов племенных быков и семь кре
Арайлым Усербаева
999 тонн мяса экспортировано в Армению из района ЗКО
79 тонн баранины было экспортировано в Российскую Федерацию, передает корреспондент "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Жанибекского района Азамат Сафималиев, всего по району зарегистрировано 365 крестьянских хозяйств, два товарищества с ограниченной ответственностью и четыре сельских потребительских кооператива. – В скором времени 170 крестьянских хозяйств и три сельскохозяйственных производственных кооператива получат субсидии на общую сумму 288 миллионов тенге. Вместе с тем, с начала года 111 крестьянских хозяйств приобрели 349 голов племенных быков и семь крестьянских хозяйств приобрели 150 голов племенных овец. В этом году на экспорт было запланировано 130 тонн мяса крупного рогатого скота и 45 тонн баранины. На сегодняшний день в Республику Армения было экспортировано 999 тонн говядины и плановый показатель был перевыполнен на 768%. Кроме этого, в Россию было экспортировано 79 тонн баранины и план перевыполнен на 177% , - рассказал Азамат Сафималиев. В рамках программы "Продуктивной занятости населения" по району были выделены кредиты на сумму 200 млн тенге, из них на сегодняшний день 55 предпринимателей получили кредиты на сумму 165 млн тенге. Выяснилось, что в 2019 году в Жанибекском районе были установлены 20 контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов. – В районе на постоянной основе организовываются санитарно-экологические месячники. Во время таких месячников по району было высажено 1750 кустов деревьев. А также изготовлены и установлены 125 железных контейнеров для вывоза твердых бытовых отходов и 20 специальных контейнеров по раздельному сбору бытовых отходов с коммунальных домов села Жанибек. Вместе с тем был полностью огорожен полигон по сбору твердых бытовых отходов находящийся в южной части районного центра, - рассказал глава района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
экспорт предпринимательство мясо

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article