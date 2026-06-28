«А можно не платить?»: что происходит с микрокредитом при банкротстве МФО в Казахстане

Банкротство МФО не аннулирует микрокредиты граждан. Эксперты объяснили, как действовать заемщикам и кто станет новым владельцем их долгов в ближайшие месяцы.

Банкротство микрофинансовой организации не списывает долги её клиентов. Вернуть оформленный заем вместе с процентами придется в полном объеме, напоминает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Попытка проигнорировать выплаты приведет к суду, штрафам и испорченной кредитной истории.

Тема актуальна: за первые пять месяцев 2026 года в Казахстане закрылись сразу восемь МФО (семь сдались добровольно, одну лишили лицензии принудительно). Однако после ликвидации компаний их кредитные портфели не исчезают, а выплаты продолжают жестко контролироваться.

У кого остаются права на ваш долг

После отзыва лицензии у МФО есть ровно 24 месяца, чтобы самостоятельно завершить все расчеты с клиентами. В течение этих двух лет заемщики обязаны перечислять деньги по старым реквизитам или на специальный счет ликвидационной комиссии. Платить нужно строго по графику, чтобы не спровоцировать начисление пени.

Если за два года компания не успевает собрать долги, она уступает эти права другим структурам. По закону передать ваш микрокредит можно только организациям, которые официально контролирует АРРФР РК - например, другим банкам или лицензированным коллекторским агентствам. Новый кредитор при этом пришлет вам официальное уведомление об изменении реквизитов.

Как обезопасить свой кошелек

Перед тем как подписать договор и взять деньги до зарплаты, обязательно проверяйте статус финансовой компании. Актуальный черный и белый списки МФО всегда доступны на официальном сайте финрегулятора.

Тщательно взвешивайте реальную процентную ставку и размер штрафов за возможную просрочку. Ответственный аудит собственных доходов - единственный способ не увязнуть в долговой яме, даже если ваш кредитор внезапно объявил о закрытии.

