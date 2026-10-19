Абсолютно новый Kia Seltos скоро дебютирует в Казахстане

Смелый дизайн, 27-дюймовый панорамный мультимедийный дисплей и современные технологии безопасности. Новое поколение Kia Seltos появится в Казахстане в ноябре 2026 года.

Kia Qazaqstan, входящая в группу компаний Allur, объявляет о скором дебюте абсолютно нового Kia Seltos в Казахстане. Кроссовер второго поколения получил обновлённый дизайн, технологичный интерьер и расширенный набор функций комфорта и безопасности. В основе концепции модели лежит идея объединения качеств, которые обычно противопоставляют друг другу: стиля и практичности, технологий и комфорта, функциональности и выразительного дизайна.

Разработанный в соответствии с философией дизайна Kia «Единство противоположностей» (Opposites United), Seltos сочетает выразительный характер внедорожника с современными решениями, ориентированными на повседневные потребности водителя и пассажиров.

Выразительный дизайн

Экстерьер модели отличается динамичными линиями кузова, широкой решёткой радиатора и световыми элементами в фирменном стиле Star Map. Скрытые дверные ручки и выразительная светотехника подчёркивают современный облик автомобиля.

Кроссовер стал крупнее: его длина составляет 4 460 мм, ширина 1 830 мм, а высота 1 600 мм. Колёсная база увеличена до 2 690 мм, что обеспечивает дополнительное пространство в салоне.

Технологии и комфорт

Интерьер получил горизонтальную архитектуру передней панели, современные материалы отделки и продуманную эргономику. Центральное место занимает 27-дюймовый панорамный мультимедийный дисплей, дополненный 10-дюймовым экраном приборной панели.

Среди предусмотренных функций комфорта также панорамная крыша и проекционный дисплей. Технологичное оснащение призвано сделать каждую поездку более удобной, а управление функциями автомобиля — интуитивно понятным.

Динамика и уверенность на дороге

Модель построена на современной платформе Kia K3. Улучшенная шумоизоляция, повышенная жёсткость кузова и усовершенствованные настройки подвески направлены на обеспечение плавности хода и устойчивости автомобиля.

Линейка силовых агрегатов включает бензиновые двигатели мощностью от 115 до 200 л. с. В Казахстане будет представлена версия с двигателем мощностью 200 л. с. и системой полного привода.

Современные системы безопасности

Комплекс систем помощи водителю ADAS помогает повысить уверенность за рулём и лучше контролировать дорожную обстановку. Дополнительное внимание уделено конструкции кузова и системе подушек безопасности, предназначенным для защиты водителя и пассажиров.

Благодаря сочетанию технологичности, комфорта и функциональности абсолютно новый Kia Seltos подходит как для городских поездок, так и для путешествий.

Скоро в Казахстане

В ноябре 2026 года Kia Seltos появится в официальных дилерских центрах Kia Qazaqstan. Информация о комплектациях, технических характеристиках для казахстанского рынка, ценах и точной дате начала продаж будет представлена дополнительно.

На автомобили Kia в Казахстане распространяется стандартная гарантия производителя сроком на пять лет или 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробные условия доступны на официальном сайте Kia Qazaqstan.