Загадочный корабль нашли спустя 80 лет на дне океана

У побережья американского штата Мэн дайверы обнаружили обломки торгового судна SS Cornwallis, затонувшего во время Второй мировой войны. Более 80 лет корабль пролежал на дне Атлантического океана после торпедной атаки немецкой подводной лодки, передает МойГород со ссылкой на Gizmodo.

Интерес к находке усиливает тот факт, что за несколько дней до гибели судна та же субмарина участвовала в секретной операции по высадке нацистских шпионов на американском побережье.

Семь лет поисков затонувшего судна

Обломки SS Cornwallis обнаружила команда дайверов-волонтёров Nomad Exploration Team. На поиски корабля исследователи потратили семь лет. Найти его удалось 11 июля 2026 года на глубине около 122 метров вблизи острова Маунт-Дезерт-Рок, расположенного примерно в 40 километрах от материковой части США.

Поиски осложнялись большой глубиной, ледяной водой и сильными подводными течениями. С 2019 года команда организовала пять экспедиций и обследовала с помощью гидролокатора около 129 квадратных километров морского дна.

Фото: Nomad Exploration Team

После обнаружения обломков дайверы сравнили их с чертежами SS Cornwallis, чтобы подтвердить, что нашли именно это судно.

Корабль пережил одну торпедную атаку, но не вторую

SS Cornwallis представлял собой торговый пароход длиной около 120 метров. В сентябре 1942 года судно уже подверглось торпедной атаке неподалёку от Барбадоса. Однако тогда корабль удалось поднять, отремонтировать и вернуть к эксплуатации.

После восстановления пароход вновь отправился в плавание, перевозя сахар и патоку. Но 3 декабря 1944 года его атаковали во второй раз. Торпеду выпустила немецкая подводная лодка U-1230.

На этот раз судну не удалось спастись. По данным исследователей, после попадания торпеды пароход затонул менее чем за десять минут. На борту находились 48 человек, однако выжить удалось только пятерым. Остальные 43 члена экипажа погибли.