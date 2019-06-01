Ақсай қаласында «Көңілді сөрелер» сайысы өтті
Сайысқа 2-4 сынып оқушы ұл қыздарынан құралған командалары қатысты, деп хабарлайды "Мой ГОРОД" порталының тілшісі. 1 маусым күні Ақсайда Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған қала мектеп командылары арасында «Көңілді сөрелер» сайысы оздырылды. Сайысқа 2-4 сынып оқушы ұл қыздарынан құралған командалары қатысты: ■№ 1МБК ■№ 2ЖОББМ ■№ 3ЖОББМ ■№ 4ЖОББМ ■№ 6ЖОББМ Жарыстың жеңімпаздары мен жүлдегерлері тиісті дәрежелі дипломдармен және сыйлықтармен марапатталды, жүлдеге ілікпеген қатысушы балалар Бөрлі ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімінің және "Ақсай" мәдени- бұқаралық ұлттық ат спорт