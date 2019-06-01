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Социум

Ақсай қаласында «Көңілді сөрелер» сайысы өтті

Сайысқа 2-4 сынып оқушы ұл қыздарынан құралған командалары қатысты, деп хабарлайды "Мой ГОРОД" порталының тілшісі. 1 маусым күні Ақсайда Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған қала мектеп командылары арасында «Көңілді сөрелер» сайысы оздырылды. Сайысқа 2-4 сынып оқушы ұл қыздарынан құралған командалары қатысты: ■№ 1МБК ■№ 2ЖОББМ ■№ 3ЖОББМ ■№ 4ЖОББМ ■№ 6ЖОББМ Жарыстың жеңімпаздары мен жүлдегерлері тиісті дәрежелі дипломдармен және сыйлықтармен марапатталды, жүлдеге ілікпеген қатысушы балалар Бөрлі ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімінің және "Ақсай" мәдени- бұқаралық ұлттық ат спорт
gorod
Ақсай қаласында «Көңілді сөрелер» сайысы өтті
Сайысқа 2-4 сынып оқушы ұл қыздарынан құралған командалары қатысты, деп хабарлайды "Мой ГОРОД" порталының тілшісі.
1 маусым күні Ақсайда Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған қала мектеп командылары арасында «Көңілді сөрелер» сайысы оздырылды. Сайысқа 2-4 сынып оқушы ұл қыздарынан құралған командалары қатысты: ■№ 1МБК ■№ 2ЖОББМ ■№ 3ЖОББМ ■№ 4ЖОББМ ■№ 6ЖОББМ Жарыстың жеңімпаздары мен жүлдегерлері тиісті дәрежелі дипломдармен және сыйлықтармен марапатталды, жүлдеге ілікпеген қатысушы балалар Бөрлі ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімінің және "Ақсай" мәдени- бұқаралық ұлттық ат спорт кешені атынан сникерс шоколадтарымен марапатталды. Сайыс қорытындысы бойынша: ▪I орын – № 4ЖОББМ командасы ▪II орын – № 3ЖОББМ командасы ▪III орын – № 2ЖОББМ командасы
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