Ақсайға арнайы мониторингтік топтың мүшелері келді
Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру бойынша сыртқы талдау және бағалау Батыс Қазақстан облыстық арнайы мониторингтік тобының мүшелері Ақсайға жұмыс сапарымен келді. Мақсат – қоғамды сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске кеңінен тарту, қоғамдық бақылау саласындағы өзекті мәселелерді талқылау. Мониторинг топтың мүшелері ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің БҚО бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары Нұрдаулет Самет, БҚО арнайы мониторингтік тобының жетекшісі Виталий Сергеевич Колпаков, БҚО арнайы мониторингтік тобы басшысының орынбасар