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Социум

Ақжайықтықтар астанада алғашқы концертін берді

Астана қаласындағы облыс күндері жалғасуда. Тамыздың 1-і күні бас қаланың төрінде біздің өнер ұжымдары алғашқы концертін берді. Бірінші болып өнер көрсету – Дәулеткерей атындағы қазақ халық аспаптар оркестріне бұйырды. Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның өнер жүйріктері кешкі серуенге шыққан көпшілікке сырлы сазбен Жайықтың ыстық сәлемін жолдады. Астана аспанында батыстың төкпе күйі мен әсем әні қалықтады. Бұған «Бәйтерек» алаңында өтіп жатқан Дәулеткерей атындағы қазақ халық аспаптар оркестрінің концерті себепші болуда. Оркестр құрамындағы 60-қа жуық мәдениет майталманы көп
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Ақжайықтықтар астанада алғашқы концертін берді
Астана қаласындағы облыс күндері жалғасуда. Тамыздың 1-і күні бас қаланың төрінде біздің өнер ұжымдары алғашқы концертін берді.
Бірінші болып өнер көрсету – Дәулеткерей атындағы қазақ халық аспаптар оркестріне бұйырды. Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның өнер жүйріктері кешкі серуенге шыққан көпшілікке сырлы сазбен Жайықтың ыстық сәлемін жолдады. Астана аспанында батыстың төкпе күйі мен әсем әні қалықтады. Бұған «Бәйтерек» алаңында өтіп жатқан Дәулеткерей атындағы қазақ халық аспаптар оркестрінің концерті себепші болуда. Оркестр құрамындағы 60-қа жуық мәдениет майталманы көпшілікке ұмытылыс әсер, көтеріңкі көңіл күй сыйлауда. Оркестрдің сазды сәлемі Құрманғазының «Серперімен» ашылды. Бұдан соң ән мен күй кезектесе өріліп, жарасым тапты. Астаналықтар мен қала қонақтары батыстың төкпе күйі мен зау биікке шырқар диапазонды әндерін сағынып қалғандарын айтады. - Орынбордан осы ЭКСПО-ға қонаққа келіп жатырмын. Оралдықтар - менің жерлесім. Олар келді деп естіп, концертіне арнайы келдім. Өте керемет. Ұнап жатыр. Батыстың әндері мен күйлерін көптен тыңдамай, сағынып жүргем. Құлақ құрышын қандырды. Біздің батыстың өнері өзгеше ғой. Олардың ән айту, күй қағысы де ерекше, - дейді Орынбор қаласының тұрғыны Баян ҚАЖЫҒАЛИЕВА - Орал жұртына ерекше алғысымды айтамын. Өте ризамыз. Керемет рухани байлық алып жатырмыз. Мына әдемі концерттеріңіз біздің көңілімізді жұбатып, көзімізді қуантып тұр. Ұлттық аспаптар үнінің өзі ерекше. Рухымызды асқақтатты. Сіздерге мың да бір алғыс! Өнерлеріңіз үстей берсін! – дейді Астана қаласының тұрғыны Жоламан УӘЛИЕВ. Өнер ұжымының талантты орындаушылары Құрманғазы, Дина, Дәулеткерей күйлерін құйқылжыта төкті. Ал филармония әншілері оркестр сүйемелдеуімен жергілікті композиторлардың шығармаларын шабыттана шырқады. Жалпы Астанаға облыстық филармониядан 103 мәдениет қызметкері келген. Оның құрамындағы үш ұжым да, яғни Дәулеткерей оркестрі, «Орал сазы» ансамблі және «Назерке» би ансамблі облыс күндерінің айшықты өтуіне атсалысады. - Тамыздың 2-сінде этноауылда Дәулеткерей атындағы қазақ халық аспаптар оркестрі, «Орал сазы» фольлорлық ансамблі және «Назерке» би ансамблі, олармен бірге жекелеген солистер өнер көрсетеді. Ал тамыздың 3-інде қалалық әкімдіктің алдында «Назерке» мен «Орал сазы» ансамбльдерінің жеке концерттері өтеді. Негізгі күш салып отырған үлкен кешіміз бұл қорытынды, яғни гала-концерт ЭКСПО алаңында 4 тамыз күні кешкі сағат 21.30-да болады, - деп құлақтандырды Ғ.Құрманғалиев атындағы БҚО филармониясының директоры Қадырболат МҰСАҒАЛИЕВ. «Ақжайықтың бойтұмарына» айналған оркестр концерті бір сағат жарымға созылды. Кеште оркестр сүйемелдеуімен бірге жеке әншілер – ҚР еңбек сіңірген қайраткері Қатимолла Бердіғалиев, Қанатқали Қожақов, Дастан Есентеміров, Дария Бақытова, күйші Ермек Қазиев өнер көрсетті. Арман КУРМАНГАЛИЕВ

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