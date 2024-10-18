Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Администрация школы Уральска подала в суд на своих же педагогов

Администрация Серебряковской средней общеобразовательной школы Уральска направила в суд иск, в котором просила взыскать с 75 педагогов излишне выплаченную им из бюджета заработную плату. Руководство школы посчитало, что учителя незаконно получили 42 миллиона тенге. В обоснование иска приведено заключение проведенного в учреждении госаудита
Арайлым Усербаева
Администрация школы Уральска подала в суд на своих же педагогов

Как сообщили в суде ЗКО, администрация Серебряковской средней общеобразовательной школы Уральска направила в суд иск, в котором просила взыскать с 75 педагогов излишне выплаченную им из бюджета заработную плату.  Руководство школы посчитало, что учителя незаконно получили 42 миллиона тенге. В обоснование иска приведено заключение проведенного в учреждении госаудита.

Кстати, в отношении главного бухгалтера этой школы ранее провели расследование, суд признал его виновным по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

– В рамках уголовного дела госаудитом школы выявлены финансовые правонарушения по необоснованному перечислению заработной платы в 42 миллиона тенге с выводом дебиторской задолженности по зарплате 75 педагогам за 2021-2022 годы. В суде, однако, представители администрации школы не смогли представить суду доказательства, подтверждающие совершение педагогами противоправных действий, вследствие которых они получили лишние деньги, - сообщили в областном суде. 

Суд №2 Уральска в связи с этим оставил иск школы без удовлетворения. В облсуде отметили, что при отсутствии в нормах трудового и гражданского законодательств недобросовестного отношения к работникам или бухгалтерской ошибки оснований для взыскания суммы не имеется.

 Апелляция оставила жалобу представителя школы без удовлетворения, а решение суда без изменения.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article