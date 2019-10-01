Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, 19 сентября в 23.30 при проведении ОПМ «STOP-трафик» в Уральске сотрудниками полиции за сводничество задержана администратор сауны. - Она за денежное вознаграждение - 2000 тенге - для оказания платных интимных услуг предоставила мужчине жительницу Уральска, - пояснили в департаменте полиции ЗКО. Стоит отметить, что по данному факту ведется досудебное расследование по ч.1 ст. 309 УК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.