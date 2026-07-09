АФМ изъяло контрафактные сигареты на 293 млн тенге: задержаны пять человек

Товар распространяли через сеть доверенных лиц в торговых точках в нескольких городах Казахстана.

Департамент АФМ по Жамбылской области при поддержке прокуратуры пресек работу организованной преступной группы, которая наладила незаконный ввоз и сбыт немаркированных сигарет в Казахстане, передает официальный Telegram-канал АФМ.

По данным следствия, местный житель организовал схему поставок табачных изделий из Кыргызстана. Товар распространяли через сеть доверенных лиц в торговых точках Тараза, а также отправляли в другие крупные города и области страны: Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую.

В ходе масштабной операции проведено более 30 обысков, по итогам которых правоохранители изъяли свыше 319 тысяч пачек сигарет общей стоимостью 293 млн тенге. Государству нанесен ущерб в виде неуплаченных акцизов на сумму 115 млн тенге.

- В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты, - говорится в сообщении.

Чтобы запутать следы и скрыть движение денег, злоумышленники использовали систему неформальных финансовых расчетов.

- Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему "Хавала", позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе, - отметили в АФМ.

В настоящее время пятеро фигурантов дела заключены под стражу. Кроме того, по решению суда наложен арест на три автомобиля, которые использовались для перевозки контрафакта. Следственные мероприятия продолжаются.