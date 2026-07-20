АФМ: Казахстанцы управляли из Грузии онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд тенге

В деятельность "бизнеса" было вовлечено свыше 20 тысяч пользователей.

В Северо-Казахстанской области пресекли деятельность масштабного нелегального онлайн-казино, которое работало на территории всей страны. Как сообщили в АФМ, преступная схема управлялась дистанционно, а общий оборот незаконного бизнеса превысил 7,5 млрд тенге.

Игровая платформа была создана на базе мобильного приложения и функционировала круглосуточно. Клиентов для онлайн-покера организаторы привлекали через активную рекламу в соцсетях и мессенджерах, успев вовлечь в азартные игры более 20 тысяч пользователей.

- Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино "Nomad Poker", созданного на базе мобильной платформы "Club GG Poker", координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан, - рассказали в АФМ.

Чтобы развернуть сеть подставных счетов (дропперов), подозреваемые организовали въезд в Казахстан иностранных граждан. На них за вознаграждение до 400 долларов США оформлялись банковские карты и мобильный банкинг. В общей сложности для обслуживания казино использовалось более 60 таких дроп-счетов.

В ходе оперативных действий правоохранители арестовали квартиру в Алматы, три автомобиля, а также денежные средства в сумме 158 млн, находившиеся на банковских счетах дропперов.

Расследование продолжается.