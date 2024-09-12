Для развития этого агропроизводственного комплекса выделено 1 миллиард 64 миллиона тенге в виде льготного кредита.

В Бурлинском районе зарегистрировано 465 сельскохозяйственных ферм, сообщил на брифинге аким района Еркебулан Ихсанов. Он отметил, что с начала года общий объём сельхозпродукции составил 3,2 миллиарда тенге.

Глава района рассказал, что они реализуют три инвестиционных проекта для развития агропромышленного комплекса региона. Один из них — агрокомплекс по разведению и откорму племенного скота, рассчитанный на две тысячи голов.

— Строительство комплекса началось в прошлом году и должно завершиться в 2026 году. Для развития этого агропроизводственного комплекса выделили 1 миллиард 64 миллиона тенге в виде льготного кредита. Эти средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, освоение 80 гектаров земли, установку дождевальных систем для орошения и закупку оборудования для молочной фермы. До конца года планируют приобрести 408 голов племенного скота голштинской породы из Венгрии. На данный момент в агрокомплексе построили два коровника на 630 коров, доильный зал, молочный блок и охладители молока. Комплекс будет производить 8800 литров молока в сутки, обеспечивая качественной продукцией жителей района и области, — сказал аким Бурлинского района.

Еркебулан Ихсанов добавил, что в 2025 году построят склад для хранения картофеля и овощей с емкостью 12 тысяч тонн. В рамках реализации крупных проектов в селах Аксу, Пугачево и Жарсуат создадут постоянные рабочие места.



