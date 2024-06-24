Аким ЗКО ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводка в Бурлинском районе

Аким ЗКО Нариман Турегалиев ознакомился с ходом строительных работ 60 домов, возводимых для жителей Бурлинского района, пострадавших от паводка.

Как выяснилось, в селе Аксу ведется строительство 23 домов, в селе Пугачево – 12 домов, еще 14 домов в селе Аралтау и 11 домов в селе Кентубек. На данный момент в строительные работы в большинстве домов завершены на 60%. Аким области поручил акимату района, областному управлению строительства и организациям подрядчиков завершить работы в срок и обратить особое внимание на качество строительства.

- Согласно поручению Главы государства, мы должны завершить строительные работы согласно плану. Я посетил несколько сел Бурлинского района. Темп работы хороший. Увидев строительство некоторых домов, поручил привлечь дополнительную рабочую силу, - сказал Нариман Турегалиев.

Кроме того, в ходе посещения сёл, глава региона поручил акимату района обеспечить технику для вывоза мусора от снесенных домов, построить защитные дамбы и уделить внимание благоустройству.

Напомним, что в Бурлинском районе ЗКО для жителей, пострадавших от паводка, было приобретено 64 единицы жилья, для остальных 60 семей новые дома находятся на стадии строительства.







