По данным РГП "Казгидромет", 25 июня днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На западе, юге, в центре области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура воздуха днем +24 градуса, ночью +14.

25 июня на западе, юге, востоке Атырауской области временами ожидается сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы до 15-20 м/с. Днем +28 градусов, ночью +21.

25 июня днем на западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный при грозе порывы до 15-20 м/с. Днем +24 градуса, ночью +13.

В Актау малооблачно, без осадков, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +31 градус, ночью +22.