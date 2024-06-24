К правозащитнику и представителю Республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Бауыржану Ахметжану обратились жители сельского округа Мерей Таскалинского района. По их словам, ночью первого июня сельский аким Орынбек Насимуллин разгуливал по поселку в нетрезвом состоянии. На место приехали аким района Талгат Шакиров и прокурор. К слову, в 2022 году Орынбек Насимуллин был признан лучшим сельским акимом.

В отношении акима был составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения». Его оштрафовали на пять МРП или на 18 460 тенге.

– Мы также направили запрос в департамент агентства по делам государственной службы и попросили привлечь его к дисциплинарной ответственности. Сам аким в свое оправдание сказал, что дома пил пиво. На улице послышался шум и он вышел посмотреть, - сообщил Бауыржан Ахметжан.

20 июня решением и.о. акима Таскалинского района Орынбеку Насимуллину выдано предупреждение.