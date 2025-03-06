Қайтарылған активтер: тағы 4,2 млрд теңге қайда жұмсалады?

Қызылорда облысының Арал ауданында сумен жабдықтау жүйесін салуға және жаңғыртуға Арнаулы мемлекеттік қордан шамамен 4,2 миллиард теңге бөлу туралы шешім қабылданған. Үш мыңнан аса халқы бар Тоқабай және Абай ауылдарын орталықтандырылған ауызсумен қамтамасыз ету мақсатында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырына қосылатын Арал–Тоқабай–Абай магистралі тармағының құрылысы жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
– Жоба 2021 жылы басталған. Оны аяқтау үшін қосымша 3,7 миллиард теңге қажет. Қаржы бөлу туралы шешім қабылданды. Нысанды 2025 жылдың соңына дейін пайдалануға беру жоспарланып отыр, - деп жазылған хабарламада.
Үкімет мәліметінше, шамамен 400 тұрғыны бар Ақбасты ауылында Арал–Сарыбұлақ топтық су құбырына қосылатын Қосман–Ақбасты магистралі тармағының құрылысы да аяқталуға жақын. Жобаның құны - шамамен 2,4 миллиард теңге, оның 1,8 миллиард теңгесі игерілген. Қалған 524 миллион теңгесі Арнаулы мемлекеттік қордан бөлінді. Нысанды биыл іске қосу жоспарланып отыр.
– Осы жобаларды іске асыру сапалы суға тікелей қол жеткізуді қамтамасыз ете отырып, жаңа экономикалық мүмкіндіктерге жол ашады, ауыл тұрғындарының тұрмыс сапасын едәуір жақсартуға жағдай туғызады. Сумен жабдықтау жүйесін салу және жаңғырту үкімет жұмысының басым міндеттерінің бірі екенін атап өту қажет, - деп жазылған хабарламада.
Айта кетейік, бұған дейін Үкімет арнаулы мемлекеттік қордан әлеуметтік маңызы бар нысандарды салуға шамамен 56,6 миллиард теңге бөлді.
Олардың қатарында Атырау облысының Жамансор, Жетісу облысының Рудничный және Көксай ауылындағы мектептер, Түркістан облысының Темірлан ауылындағы музыкалық мектеп, Ақмола облысының Зеренді ауылындағы спорт кешені, Риддердегі көпсалалы аурухана кешені, Шымкенттегі жатақхана және Ақтөбе мен Петропавлдағы екі балабақша бар.
Бұдан бөлек «Заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару туралы» заң субъектілерінің қаражаты есебінен Арқалық қаласында дарынды спортшы балаларға арналған спорт кешені, Астанада тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған оңалту орталығы, Алматыда ерекше қажеттіліктері бар адамдарға арналған жаттығу орталығының құрылысы жүргізіліп жатыр.