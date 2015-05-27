Акционеры НПФ должны были ответить за убытки фондов

Глава Народного банка поделилась мнением, когда нужно было списывать «токсичные» активы, сообщает "Капитал". Фото с сайта kapital.kz Недавнее заявление главы Национального банка Кайрата Келимбетова о том, что финрегулятор планирует часть пенсионных денег отдать под управление частным управляющим, удивило рынок. Ведь ранее говорилось, что Единый пенсионный фонд (ЕНПФ) был создан из-за неэффективного управления активами частыми пенсионными фондами. Председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова уверена, что решение регулятора по передачи части активов под управление частных компаний може