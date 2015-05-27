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Экономика

Акционеры НПФ должны были ответить за убытки фондов

Глава Народного банка поделилась мнением, когда нужно было списывать «токсичные» активы, сообщает "Капитал". Фото с сайта kapital.kz Недавнее заявление главы Национального банка Кайрата Келимбетова о том, что финрегулятор планирует часть пенсионных денег отдать под управление частным управляющим, удивило рынок. Ведь ранее говорилось, что Единый пенсионный фонд (ЕНПФ) был создан из-за неэффективного управления активами частыми пенсионными фондами. Председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова уверена, что решение регулятора по передачи части активов под управление частных компаний може
Marat
Акционеры НПФ должны были ответить за убытки фондов
Глава Народного банка поделилась мнением, когда нужно было списывать «токсичные» активы, сообщает "Капитал".
Фото с сайта kapital.kz
Фото с сайта kapital.kz
Фото с сайта kapital.kz Недавнее заявление главы Национального банка Кайрата Келимбетова о том, что финрегулятор планирует часть пенсионных денег отдать под управление частным управляющим, удивило рынок. Ведь ранее говорилось, что Единый пенсионный фонд (ЕНПФ) был создан из-за неэффективного управления активами частыми пенсионными фондами. Председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова уверена, что решение регулятора по передачи части активов под управление частных компаний может быть оправданным. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz выяснил, почему банкир придерживается такого мнения, а также подпадут ли розничные депозиты под планируемые ограничения по обналичиванию средств. - Умут Болатхановна, недавно Национальный банк одобрил денежно-кредитную политику до 2020 года. Финрегулятор намерен внедрить режим инфляционного таргетирования. Как вы оцениваете данный механизм? В целом позитивно. Положительным моментом является уже тот факт, что Нацбанк сделал первый шаг – обозначил направление денежно-кредитной политики. Озвученный сценарий является долгосрочным и для его реализации нужно будет пройти определенный переходный этап, дьявол в деталях. Нам пока неизвестно, как Нацбанк в рамках обозначенной денежно-кредитной политики будет развивать подзаконные акты и регулирование. Хотелось бы отметить, что в настоящее время, к сожалению, все проблемы в экономике пытаются решить регулированием банкиров – это неправильно. С моей точки зрения, на ситуацию необходимо смотреть комплексно. Например, если мы говорим, что у населения необходимо взращивать доверие к тенге, то нужно понимать, что для этого потребуется изменить структуру всей экономики Казахстана. Так, необходимо будет развивать внутреннее производство, снижать импортную зависимость. К примеру, нельзя сказать банкирам: «вы не имеете право принимать депозиты в долларах или вы не имеете право выдавать кредиты в иностранной валюте». Принято считать, что за счет реализации похожих идей, наша экономика развернется и превратиться в тенговую – это большая ошибка. Такая стратегия, напротив, может привести к негативным сценариям. Аналогичные бездумные, резкие шаги могут привести к оттоку депозитов. В этом случае, казахстанцы могут обналичить свои вклады и «сесть» на свои накопленные доллары, может появиться черный валютный рынок. Поэтому Нацбанку очень важно проработать все детали, через которые он сможет двигаться в реализации своей денежно-кредитной политики, при этом не решать все болячки экономики через банковское регулирование. Банкиры только отражают ситуацию в экономике. Фининституты являются проводником денег. Повторюсь, если наблюдается тенденция снижения доверия к тенге, то дедолларизация экономики должна идти не через запреты, а через повышение доверия к национальной валюте посредством комплекса мер. - Постепенно политика государства сводится к тому, что через разные рычаги власть пытается усилить контроль за денежными потоками казахстанцев, препятствуя выводу средств в теневой оборот. Так, Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана инициировал ввести ограничения по снятию наличных с банковских счетов. Сумма обналичивания для индивидуальных предпринимателей не должна превышать 3 тыс. МРП в месяц (около 6 млн тенге), для юридических лиц – не более 10 тыс. МРП в месяц (около 20 млн тенге). Планируется ли каким-то образом ограничить физические лица снимать средства со своих счетов, депозитов? Поднимался ли этот вопрос? Уточню, что ограничения по снятию наличности до трех тысяч МРП вводится именно для физических лиц, которые являются индивидуальными предпринимателями. Эта мера не затронет физических лиц, имеющих депозиты. Должно быть четкое понимание этого момента. В настоящее время пока не обсуждается внедрение каких-то ограничительных мер для розничных вкладчиков. Более того, меры, оговаривающие определенные лимиты по снятию ИП и компаниями наличности со счетов планируется внедрить не ранее 2016 года. - Насколько велика вероятность, что такими инициативами Комитета можно будет хоть как-то решить проблемы коррупции, сделать денежные потоки более прозрачными? Для реализации обозначенных целей необходимо также решить определенные проблемы. Например, необходимо обеспечить условия для осуществления безналичных платежей. В частности, для этого нужно увеличивать количество pos-терминалов, использовать налоговые рычаги. Почему некоторым индивидуальным предпринимателям удобнее обналичить деньги со счетов и этими средствами рассчитаться за товар? Потому что не в каждом городе может быть налажен качественный канал связи, а если нет такого канала, то интернет может работать не везде, или быть очень дорогим. Даже канал WI-FI может быть не стабильным и не защищенным. Таким образом, возникает очень много технических вопросов, решение которых упирается не в предпринимателя или банкира, они носят экономический характер. Запретами на ограничение обналичивания средств со счетов в текущих условиях проблемы коррупции не решить. Напротив, данные меры могут привести только к созданию черного рынка. Поэтому мы постоянно и на всех уровнях говорим о том, что к проблемам нужно подходить комплексно и совместно. - В Указе президента Нурсултана Назарбаева говорится о том, что в рамках создания международного финансового центра в Астане, до 1 января 2017 года планируется обеспечить поэтапную передислокацию центрального аппарата Нацбанка в Астану. Ранее вы озвучили, что пока Народный банк не планирует переезда в столицу. Как вы думаете, какое решение примут другие банки? Решение может быть разным. Каждый из участников банковского рынка будет принимать решение, основываясь на определенных критериях. Например, таких как наличие финансовых ресурсов. С моей точки зрения, если Алматы будет, как и прежде, являться деловым центром и весь бизнес будет находиться именно в южной столице, то решение перевозить Нацбанк выглядит не совсем логично. Не место красит регулятора, а все-таки регулятор должен красить место. То есть для нас важно, чтобы регулятор был рядом с рынком – каждый раз выезжать на совещание в Астану очень сложно. - Также в Указе говорилось о том, что Казахстанская фондовая биржа переедет в Астану. Как вы относитесь к данной инициативе? Наверное, на первоначальном этапе не нужно заниматься переносом KASE и других участников. Считаю, что сначала в Астане нужно что-то построить, а потом придет понимание, что и когда переносить. - На недавней пресс-конференции Кайрат Келимбетов заявил, что со следующего года Нацбанк передаст часть средств Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в управление частным компаниям. Как вы к этому относитесь? Были ли уже обозначены определенные требования для управляющих? Эту инициативу оцениваю очень позитивно. В настоящее время в Нацбанке существует большой конфликт интересов при управлении пенсионными активами ЕНПФ. Нацбанк собрал у себя всю ликвидность, как длинную, так и короткую. Короткая ликвидность представлена инструментами денежного рынка, длинная – ЕНПФ и Национальным фондом. Надеюсь, что создав конкуренцию среди управляющих пенсионными деньгами, мы возродим казахстанский рынок ценных бумаг. В настоящее время рынка ценных бумаг нет. - Когда пенсионными накоплениями управляли частные компании, то многие из них инвестировали деньги вкладчиков в «мусорные» облигации. В результате в сентябре 2014 года Нацбанку пришлось одномоментно списать около 100 млрд тенге. К тому же известно, что работа многих частных НПФ была убыточной, их инвестиционный доход не покрывал инфляцию. В связи с этим напрашивается вывод, что не всем частным управляющим можно в будущем доверить пенсионные деньги. Как вы считаете, какие требования необходимо обозначить для частных управляющих? Если регулятор говорит о том, что пенсионные активы были неэффективно инвестированы частными управляющими, то думаю, что прежде чем забирать такие активы в ЕНПФ сначала нужно было разобраться в качестве этих средств. Считаю, что на тот момент нужно было очистить инвестиционные портфели и обязать всех акционеров недобросовестных НПФ или возместить потери вкладчиков или докапитализировать фонды. Какой смысл сегодня «махать кулаками после драки»? Нельзя однозначно сказать, что некоторые частные управляющие из-за низкого профессионализма злоупотребляли своим положением и инвестировали в дефолтные компании. Были и объективные факторы, в результате которых частные НПФ несли убытки по той или иной бумаге. Например, Холдинг «КазЭкспортАстык» не выплатил купон по своим облигациям. Бумаги этого холдинга были куплены всеми пенсионными фондами, включая государственный. На тот момент компания имела рейтинги от международных агентств. Из-за не урожайности и других факторов у холдинга возникли проблемы. Поэтому каждую инвестицию частной управляющей компании необходимо рассматривать индивидуально. - На встречах с журналистами вы часто поднимали вопрос о тяжелой ситуации аграриев… В целом необходимо оздоравливать этот сектор. В настоящее время мы практически не предоставляем средства аграриям, понимая, что у них нет урожая, нет денежных потоков, чтобы ответить по своим обязательствам. Но здесь нужно понимать, что состояние сельского хозяйства – это вопрос продовольственной безопасности страны, в этом секторе занято 40% казахстанцев. В связи с этим к решению проблем аграрного сектора необходимо подходить комплексно. Банкиры несколько раз собирались на площадке Национальной палаты предпринимателей и на площадке Министерства сельского хозяйства РК и обсуждали актуальные проблемы в этом направлении. Принималась во внимание не только точка зрения банкиров, но и производителей, владельцев компаний, государственных органов. К решению вопросов подходили комплексно. - Есть ли какие-то инструменты, через которые можно помочь аграриям? Мы рассматривали сценарии по возможному дисконтированию долгов проблемных компаний. Не исключено, что для улучшения состояния аграриев порой можно рассмотреть вариант по смене собственников. - Остановимся на ситуации с рублем. Спал ли спрос на российскую валюту по сравнению с летом 2014 года? Активность, действительно, спала. В конце второго полугодия 2014 года объем продаж рублей в месяц доходил до 50 млрд в тенговом эквиваленте. Сейчас ситуация изменилась, ведь рубль стал укрепляться. К тому же по сравнению с концом прошлого года, цены на российские товары поднялись. Напомню, в прошлом году в России не успели увеличить цены на определенные товары и казахстанцы сыграли на обесценении рубля.

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