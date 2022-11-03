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Социум

Аким Алматы рассказал о поездке на автобусе

Аким прождал автобус 33 минуты. Фото: Ольга Знаменская в Facebook Первого ноября в сети появились фотографии мужчины, похожего на акима Алматы, стоящего на остановке. Как оказалось, это действительно Ерболат Досаев. О своей поездке он рассказал на встрече с жителями Алмалинского района. - Имел честь на днях проехать по BRT на автобусе. Я прождал 32-й маршрут 33 минуты, потому что четыре автобуса в этот день не вышли на маршрут. Причина - в городе нет необходимого запаса автобусов. Для разрешения этой ситуации в этом году и в течение следующего года будет произведен закуп 300 новых автобусов и
Дана Рахметова
Аким Алматы рассказал о поездке на автобусе
Аким прождал автобус 33 минуты.
Аким Алматы рассказал о поезде на автобусе
Аким Алматы рассказал о поезде на автобусе
Фото: Ольга Знаменская в Facebook Первого ноября в сети появились фотографии мужчины, похожего на акима Алматы, стоящего на остановке. Как оказалось, это действительно Ерболат Досаев. О своей поездке он рассказал на встрече с жителями Алмалинского района.
- Имел честь на днях проехать по BRT на автобусе. Я прождал 32-й маршрут 33 минуты, потому что четыре автобуса в этот день не вышли на маршрут. Причина - в городе нет необходимого запаса автобусов. Для разрешения этой ситуации в этом году и в течение следующего года будет произведен закуп 300 новых автобусов и 100 троллейбусов... Классическое скоростное BRT начинается от Тимирязева - Байтурсынова и доходит до места, где выделенная полоса, а до этого момента автобусы идут по правой полосе и застревают на каждом светофоре. Проблемы есть, и мы будем решать их вместе, - сказал глава мегаполиса.
Напомним, 20 октября в ходе встречи с жителями Бостандыкского района аким говорил о планах  перенести BRT на Тимирязева и Мустафина с центра улицы на правую крайнюю полосу. Урбанисты подвергли идею критике. Градоначальник ответил и на это.
- В комментариях меня обвинили во всех смертных грехах, что Досаев хочет закопать миллиарды тенге, которые потратили на BRT. Я не говорю, что за пять лет реализации проекта все получилось плохо, но проблемы очевидные есть. Проект не завершён за пять лет, - прокомментировал Досаев.
По его словам, при строительстве BRT необходимо было предусмотреть соответствующие интервалы и наличие соответствующего подвижного состава. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
аким Алматы автобус

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