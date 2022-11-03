Аким Алматы рассказал о поездке на автобусе

Аким прождал автобус 33 минуты. Фото: Ольга Знаменская в Facebook Первого ноября в сети появились фотографии мужчины, похожего на акима Алматы, стоящего на остановке. Как оказалось, это действительно Ерболат Досаев. О своей поездке он рассказал на встрече с жителями Алмалинского района. - Имел честь на днях проехать по BRT на автобусе. Я прождал 32-й маршрут 33 минуты, потому что четыре автобуса в этот день не вышли на маршрут. Причина - в городе нет необходимого запаса автобусов. Для разрешения этой ситуации в этом году и в течение следующего года будет произведен закуп 300 новых автобусов и