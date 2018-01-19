Фото РСК Как стало известно, из 27 областных депутатов 15 избраны из районов, и, только один из них проживает в селе, остальные в городе. При этом умудряются навещать своих избирателей лишь один-два раза в год. По мнению главы региона, депутаты должны проживать в тех округах, которые они представляют. - Вы были избраны населением нашей области. Избиратель поставил перед вами задачу вносить предложения, вести активную работу по улучшению благосостояния того или иного района области. Исполнение задач, поставленных президентом, решение вопросов, волнующих население. К сожалению, при посещение отчетов акимов двух районов – Жылыойского и Макатского, я не увидел работу депутатов областного и районных маслихатов, - сказал Нурлан НОГАЕВ. – Как вы можете владеть ситуацией, если не общаетесь с населением? Принимать решение и предлагать конкретные меры по устранению проблемных вопросов, если не вникаете в нужды сельчан? В связи с этим аким области внес предложение - выбирать депутатами людей, проживающих в тех округах, чьи интересы они представляют. Тех, кто знает болевые точки населенных пунктов, ежедневно сможет общаться с избирателями, давать оценку происходящим преобразованиям и предлагать конкретные идеи для их решения. Также сегодня, на внеочередной сессии областного маслихата депутаты Ерсаин ДЮСЕМАЛИЕВ и Бурихан БЕРКИМБАЕВ сложили свои полномочия по собственному желанию. Как пояснил председатель Атырауской областной избирательной комиссии Асау Ибрашев, данное решение депутаты приняли в связи с переездом в другую область.