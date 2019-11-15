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Социум

Аким области встретился с работниками образования

Сегодня, 15 ноября, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев провел встречу с работниками сферы образования региона. - За годы Независимости произошли значительные изменения в экономике и социально-политической сфере страны, в том числе и в образовании. В любую эпоху и в любом обществе образование и воспитание подрастающего поколения были и остаются самым важным и ответственным делом. Цель нынешней системы образования - подготовка конкурентоспособного специалиста. Поэтому посчитали нужным посоветоваться и обсудить насущные проблемы с работниками образования и ветеранамипедагогами. А пр
gorod
Аким области встретился с работниками образования
Сегодня, 15 ноября, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев провел встречу с работниками сферы образования региона.
- За годы Независимости произошли значительные изменения в экономике и социально-политической сфере страны, в том числе и в образовании. В любую эпоху и в любом обществе образование и воспитание подрастающего поколения были и остаются самым важным и ответственным делом. Цель нынешней системы образования - подготовка конкурентоспособного специалиста. Поэтому посчитали нужным посоветоваться и обсудить насущные проблемы с работниками образования и ветеранамипедагогами. А проблемы есть. Это вопросы трехсменных школ, централизации бухгалтерского учета в школах, есть учебные заведения, требующие капитального ремонта. Актуальна и проблема строительства общежитий для студентов колледжей. В будущем планируется возведение общежитий на 300 мест, - подчеркнул аким области в своем вступительном слове. По словам руководителя областного управления образования Айымгуль Тржановой, в дошкольных учреждениях воспитываются 30 тысяч детей. Нехватка детских садов ощущается в Уральске и Аксае. В области имеется 324 школы, где обучаются 208 124 учащихся. В общеобразовательных школах работают свыше 13 тысяч учителей. Кроме того на встрече всесторонне были обсуждены вопросы строительства СОШ 8, находящегося в аварийном состоянии, а также о лабораториях STEM, грантах для преподавателей и учащихся. Как рассказала руководитель департамента по контролю в сфере образования ЗКО Гульнара Сарсенгалиева, особенностью 2019-2020 учебного года является переход на обновленное содержание образования 4, 9, 10 классов общеобразовательных школ. – Отличительной особенностью обучения в 10 классе является предоставление возможности обучающимся выбирать учебные дисциплины, необходимые для изучения и продолжения образования в будущей выбранной профессии. Сокращено количество обязательных предметов. С учетом личных интересов и склонностей, старшеклассникам дано право выбора предметов для подготовки к будущей профессии, из 19 академических предметов они могут выбрать 14. Существенным новшеством для учеников 10 классов стало внедрение предметов «Основы предпринимательства и бизнеса», «Графика и проектирование», - рассказала Гульнара Сарсенгалиева. Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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