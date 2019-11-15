Аким области встретился с работниками образования

Сегодня, 15 ноября, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев провел встречу с работниками сферы образования региона. - За годы Независимости произошли значительные изменения в экономике и социально-политической сфере страны, в том числе и в образовании. В любую эпоху и в любом обществе образование и воспитание подрастающего поколения были и остаются самым важным и ответственным делом. Цель нынешней системы образования - подготовка конкурентоспособного специалиста. Поэтому посчитали нужным посоветоваться и обсудить насущные проблемы с работниками образования и ветеранамипедагогами. А пр