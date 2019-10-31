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Социум

Аким Уральска побывал на открытии частного детского сада в Уральске

Частный детский сад 50-й по счету в нашем городе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральска открылся юбилейный 50-ый частный сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 250 мест. - Основная проблема молодых родителей сейчас заключается в том, что государственные сады принимают деток с 2 лет, а пособие по уходу за ребёнком выплачивается до года. Получается, что с 1 года до двух лет они не могут себя финансово обеспечивать, именно поэтому на помощь им приходят такие дошкольные учреждения как наше. Мы принимает деток от года до 6 лет. Здесь мы планируем также открыть подготовительные кл
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Аким Уральска побывал на открытии частного детского сада в Уральске
Частный детский сад 50-й по счету в нашем городе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральска открылся юбилейный 50-ый частный сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 250 мест. - Основная проблема молодых родителей сейчас заключается в том, что государственные сады принимают деток с 2 лет, а пособие по уходу за ребёнком выплачивается до года. Получается, что с 1 года до двух лет они не могут себя финансово обеспечивать, именно поэтому на помощь им приходят такие дошкольные учреждения как наше. Мы принимает деток от года до 6 лет. Здесь мы планируем также открыть подготовительные классы и продленку, - рассказала заведующая новым частным детским садом в Уральске Мария Куанышкалиева. Стоит отметить, что это не первое "детище" Марии Куанышкалиевой. У них уже имеются четыре филиала дошкольных учреждений и этот стал пятым. - Государство осуществляет подушечное финансирование, размер которого увеличивается ежегодно. Сейчас у нас имеется дефицит мест в садах, которые расположены в посёлке Зачаганск и северо-восточной части города, потому как именно там ведётся активное строительство жилья. По поручению акима области, сейчас во всех новостройках первые этажи будут проектироваться так, чтобы там могли разместиться социальные объекты. Это детские сады, поликлиники, опорные пункты и многое другое, - сказал аким города Уральск Абат Шыныбеков, который прибыл на открытие частного детского сада. Необходимо отметить, что преимуществ частных детских садов перед государственными немало. Так, к примеру, в новом частном детском саду группы оснащены всем необходимым: безопасными игрушками, комфортными детскими кроватями, качественными игровыми зонами. Кроме того, в частном саду можно одновременно и закалить детей. Здесь имеется соляные шахты и бассейн. По словам заведующей детским садом Марией Куанышкалиевой, в дошкольном учреждении будет немало различных спортивных секций, которые так же поспособствуют укреплению здоровья малышей. Как стало известно, совсем скоро в нашем городе откроется еще один частный детский сад.
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