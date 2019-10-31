Аким Уральска побывал на открытии частного детского сада в Уральске

Частный детский сад 50-й по счету в нашем городе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральска открылся юбилейный 50-ый частный сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 250 мест. - Основная проблема молодых родителей сейчас заключается в том, что государственные сады принимают деток с 2 лет, а пособие по уходу за ребёнком выплачивается до года. Получается, что с 1 года до двух лет они не могут себя финансово обеспечивать, именно поэтому на помощь им приходят такие дошкольные учреждения как наше. Мы принимает деток от года до 6 лет. Здесь мы планируем также открыть подготовительные кл