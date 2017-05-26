Закон – Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» 1.Какие дополнения были внесены в Закон? Взаимоотношения между собственниками и КСК (иными управляющими организациями). Вводится письменный опрос как форма принятия решения в случае, когда на собрании нет кворума. Теперь после несостоявшегося собрания КСК (иная управляющая организация) проводит поименный письменный опрос и в случае, если в нем приняли участие более двух третей собственников, полученное решение оглашается на повторном собрании. Такое дополнение решает проблему хронического отсутствия кворума на собраниях. Вводится обязанность для КСК (иной организации) открыть расчетный счет в банке для проведения операций по оплате содержания и ремонта на каждый дом в отдельности. Также вводится право открыть дополнительный накопительный счет для будущих капитальных ремонтов. Вводится обязанность для КСК (любой управляющей организации) предоста-влять ежеквартальные письменные от-четы в первую декаду месяца, следу-ющего за отчетным кварталом. В целом введенные дополнения более четко регулируют взаимоотношения между Государством – Собственником и Управляющей организацией приведут к улучшению ситуации в сфере содержания и ремонта жилья.Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА
