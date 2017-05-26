Закон – Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» 1.Какие дополнения были внесены в Закон? Взаимоотношения между собственниками и КСК (иными управляющими организациями). Вводится письменный опрос как форма принятия решения в случае, когда на собрании нет кворума. Теперь после несостоявшегося собрания КСК (иная управляющая организация) проводит поименный письменный опрос и в случае, если в нем приняли участие более двух третей собственников, полученное решение оглашается на повторном собрании. Такое дополнение решает проблему хронического отсутствия кворума на собраниях. Вводится обязанность для КСК (иной организации) открыть расчетный счет в банке для проведения операций по оплате содержания и ремонта на каждый дом в отдельности. Также вводится право открыть дополнительный накопительный счет для будущих капитальных ремонтов. Вводится обязанность для КСК (любой управляющей организации) предоста-влять ежеквартальные письменные от-четы в первую декаду месяца, следу-ющего за отчетным кварталом. В целом введенные дополнения более четко регулируют взаимоотношения между Государством – Собственником и Управляющей организацией приведут к улучшению ситуации в сфере содержания и ремонта жилья.

Заседание комитета Мажилиса Парламента по вопросам совершенствования системы контроля надзора в сфере архитектурно-строительной деятельности и водоснабжения состоялось сегодня, 26 мая, в доме Дружбы. Аким города Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ выступил с отчетом о проделанной работе за прошедший год и озвучил некоторые проблемы, касающиеся сферы строительства. Нариман ТУРЕГАЛИЕВ отметил, что при сносе аварийного или ветхого жилья владельцам представляется жилплощадь из государственного жилищного фонда без права приватизации. - Поэтому мы предлагаем в закон "О жилищных отношениях" в статью 13 внести изменения в части приватизации предоставленных квартир из жилищного коммунального фонда. Также при реализации жилья через АО "Жилстройсбербанк" для бюджетных работников и социально-уязвимых слоев населения предлагаем снизить процент первоначального накопления хотя бы до 10%. Сейчас, чтобы накопить необходимую сумму, к примеру, на двухкомнатную квартиру люди ждут по 8 лет. Очень сложно получить квартиру, - пояснил градоначальник. Кроме того, аким города предложил внести изменения в статью 74 закона РК "О жилищных отношениях", в части представления жилья тем гражданам, единственное жилище которых признано аварийным. Аким города сообщил, что в этом году планируется заселение 8 многоэтажных домов, это 1152 квартир. Общая сумма строительства составит около 11,2 млрд тенге. Ориентировочная сдача домов в эксплуатацию - ноябрь 2017 года. Средняя цена за 1 квадратный метр составляет 130-140 тысяч тенге.