Сегодня, 26 мая, в Уральск приехали депутаты Мажилиса Парламента Казахстана, которые проверили ход строительства школы в микрорайоне Сарытау поселка Зачаганск. Строительство школы на 900 мест началось в ноябре 2016 года на деньги, выделенные из государственного бюджета. - Школу планируем ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года. На территории школы будут два спортивных поля. Общая площадь объекта 2,8 га, площадь здания - 12,9 тысяч кв. м., - пояснил руководитель строительной компании ТОО "СВ плюс" Сабит УТЕБАЛЕВ. - На строительство школы было выделено 1,8 млрд тенге из госбюджета. Между тем, депутат Мажилиса Майра АЙСИНА предупредила подрядчика, что им необходимо уложиться в выделенный бюджет. - Вы сказали, что дешевле строить панельные здания, нежели кирпичные. Так почему же мы не видим этой дешевизны? Надеюсь, к окончанию строительства вы не будете просить дополнительное финансирование, вам необходимо уложиться в выделенный бюджет, - заявила Майра АЙСИНА. Стоит отметить, что это первая школа, которую возводит компания ТОО "СВ плюс". 16 ноября аким ЗКО принял участие в заложении фундамента новых школ. Стоит отметить, что при строительстве школ созданы рабочие места для местного населения. Так, в поселке Зачаганск- это 80 рабочих мест, а в поселке Деркул- 60 рабочих мест. Кроме того, в интенсивное время строительства будет более 500 рабочих мест на каждом объекте. - Правительством выделяются средства на строительство пяти школ, - рассказывал аким ЗКО, - Вот два объекта уже заложены. Строительство еще двух планируется начать в следующем году - это еще одна школа в Зачаганске и новая школа, которая будет построена на месте СОШ №4. Также одна школа в Зеленовском районе в поселке Дарьинск. Как отметил глава региона, в этом году были построены три детских сада, один из которых в Чингирлауском районе и два - в Бурлинском районе, и три школы в Зеленовском и Бурлинском районах. Средства выделяются из республиканского и местного бюджетов, а также с Карачаганакского проекта. - За годы независимости в нашем регионе построено 5 школ, 17 детских садов, 24 сада построены за счет частных инвестиций, - пояснил аким ЗКО.