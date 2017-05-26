Сельские акимы ЗКО не могут выписывать штрафы из-за солидарности местного населения

Сегодня, 30 мая на семинаре-тренинге "Принципы комплексного тендерного подхода в политике и в вопросах местного самоуправления" такая проблема была озвучена акимами ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В 2012 году глава государства подписал концепцию местного самоуправления. Эта концепция рассчитана на два этапа развития. Первый этап был в 2013-2014 годах, второй начался после 2015 года. Кроме того, парламент внес изменения в закон "О государственном управлении и самоуправлении". Самоуправление состоит из трех составляющих - это собственность местного самоуправления, налоги и бюджет. Как рассказал ведущий научный сотрудник отдела конституционного, административного законодательства и государственного управления института законодательства министерства юстиции РК Мереке ГАБДУАЛИЕВ, в рамках реализации первого этапа понятие "бюджет местного самоуправления" не было принято, а ввели понятие "контрольный счет наличности". - Именно туда поступают деньги от следующих источников, это штрафы сельского акима, который привлекает местных жителей к административной ответственности. К примеру, это может быть торговля в неустановленном месте или нарушение правил выгула собак и кошек, за эти правонарушения предусмотрены административные штрафы. Эти деньги поступают на контрольный счет наличности. Также на счета поступают деньги за аренду коммунального имущества и рекламу в сельской местности, - пояснил Мереке ГАБДУАЛИЕВ. После поступлений денег на контрольный счет наличности, обсуждается с местным населением, куда эти деньги тратить. - Было принято решение, что первоначально необходимо вовлечь население в этот процесс, чтобы люди понимали все тонкости. В будущем уже мы вместо контрольного счета наличности, введем бюджет местного самоуправления. И вот сейчас в парламенте находится законопроект, в соответствии с которым будет введено понятие бюджет местного самоуправления, потом будет введено понятие коммунальная собственность местного самоуправления, - рассказал Мереке ГАБДУАЛИЕВ. - Также изменения будут внесены в налоговый кодекс, где будут определены средства, которые будут поступать в бюджет местного самоуправления. Некоторые акимы обеспокоены новыми новшествами в законопроектах. К сожалению, не у всех акимов сел и аулов есть юридическое образование. А для того, чтобы привлекать лицо к адмответственности нужно быть по образованию юристом. Мереке ГАБДУАЛИЕВ отметил, что акимам принимать на работу грамотного юриста и бухгалтера не выгодно, платить зарплату не позволит бюджет. - У населения есть нормальные рычаги - это собрание местных сообществ. Обсуждать проект о нормативно-правовых актах, которые касаются их прав и свобод Почему местному сельскому акиму на собрании этот вопрос не обсудить? Решение отправить в мажилис, в парламент. Все вопросы, которые возможно решить на местном уровне, нужно решать здесь. Местным акимам необходимо разгружать вышестоящих акимов, - сказал Мереке ГАБДУАЛИЕВ. - Население - это лучший контролер. В законе существует нормальный механизм, единственное, не хватает активности населения. Существует еще одна проблема, то что акимы сельских округов не могут собрать материалы на административные правонарушения, потому что не могут найти свидетеля. Не могут собрать материалы адмдела, соответственно нет штрафов и нет поступлений на контрольный счет наличности. Кристина КОБИНА