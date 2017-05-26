Из 14 семей, прошедших в финал, победителями стали 7. В итоге призовые места распределились следующим образом: третье место разделили три семьи, второе место досталось двум ячейкам общества, первое место также поделили между собой две многодетные семьи. Победители, занявшие первые места - семья ЖУМАГАЗИЕВЫХ из Исатайского района и семья АСАБАЕВЫХ из Жылыойского района - поедут представлять Атыраускую область на республиканский конкурс "Мерейлі отбасы". В качестве приза они получили путевки в санаторий "Сосновый бор" Костанайской области.Закария ЖУМАГАЗИЕВ вместе с супругой Тотан МАРДАНОВОЙ воспитали 14 детей - 5 сыновей и 9 дочерей, уже имеют 51 внука и 14 правнуков. В своем районе они известны как семья педагогов - у Жумагазиевых 10 учителей. Сам глава семейства является обладателем медали "За доблестный труд", а также носит звание "Старший учитель".Семья АСАБАЕВЫХ из Жылыойского района имеет 11 детей - 4 сыновей и 7 дочерей, 41 внука и 26 правнуков. Глава семейства Кисенбай АСАБАЕВ носит звание почетного жителя Жылыойского района, а также передовика сельского хозяйства РК, также имеет много других наград. Его супруга Даметкен всю жизнь трудилась вместе в сельском хозяйстве.