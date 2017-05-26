В этом году проведение выпускного бала на городской площади под угрозой срыва. Власти города до сих пор не дали ответ, состоится ли торжественная церемония награждения отличников учебы 14 июня вне школы. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ"