По сообщению областной рыбинспекции, 22 мая на стационарном посту «Новобогат» трассы Атырау-Астрахань задержана автомашина «Форт Транзит» под управлением жителя Макатского района. У водителя была обнаружена и изъята рыба осетровых видов общим весом 15,6 кг. В этот же день при проверке пассажирского автобуса марки «Ванхул» у пассажира, жителя Атырау, обнаружена и изъята рыба осетровых видов общим весом 11,5 кг. Еще один пассажир, но из другого автобуса также пытался провезти почти 12 кг осетрины. В общей сложности вес изъятой рыбы в трех случаях составил 40 кг. В ходе рыбоохранной акции "Бекире-2017" у нарушителей было изъято 62 тонны 245 кг рыбы, из них 2 тонны 516 кг - осетровых видов и 11 кг икры рыб осетровых видов. 42 уголовных дела было направлено для рассмотрения в суд, из них по 16 уголовным делам уже вынесены обвинительные судебные решения.