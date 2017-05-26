Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам очевидцев, пожар начался с веранды частного дома по улице Линейная. Попытки соседей самостоятельно остановить огонь не увенчались успехом. Были вызваны пожарные и скорая помощь, которая прибыла на место возгорания первой. Огонь пожарным сбить удалось, но произошло обрушение крыши. После ликвидации пожара в доме было обнаружено тело мужчины. По словам очевидцев, это был сын владельца дома. К слову, сам хозяин остался жив, успев выбежать из дома во время пожара. Другие подробности выясняются.