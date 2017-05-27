Биологически активные добавки (БАД) к пище — композиции биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Они используются как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ, для оптимизации различных видов обмена веществ, нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем, снижения риска заболеваний, нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и в качестве энтеросорбентов. Физиологические эффекты БАД достигаются привнесением в организм веществ или комплексов веществ, обладающих выраженным действием на человека и других животных. При этом БАД не являются лекарственными средствами и занимают промежуточную позицию между ними и продуктами питания.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словамсогласно информации Комитета охраны общественного здоровья РК, в составе биологической активной добавке к пище «Метакартин» обнаружено превышение верхнего допустимого уровня потребления L-карнитина. - В случаях превышение дозы L-карнитина возникает желудочное расстройство, неврозность, аллергические реакции, повышение температуры тела и давления, учащенное сердцебиение, - рассказала Гулбакыт НАУРЗАЛИНА. - По результатам экспертизы в биологической активной добавке к пище «Сайвилен» на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза, установлено что, указанная в маркировке информация об изготовителе не достоверна. Кроме этого, установлено, что в производстве биологической активной добавке к пище используется запрещенный ингредиент в виде экстракта из рогов сайги, который запрещен Постановлением Правительства Республики Казахстан. Как стало известно, главным государственным санитарным врачом Казахстана вынесено Постановление о запрещении ввоза, применения и реализации на территории республики. Кроме того, комитет охраны общественного здоровья МЗ РК отозвал и аннулировал свидетельства о государственной регистрации вышеуказанных биологическии активных добавок к пище с Национального реестра свидетельств о государственной регистрации продукции (товаров) Евразийского Экономического союза.