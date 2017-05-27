 "Мой ГОРОД" становится еще ближе к своим читателям. 7_d В комментариях к новостям Вы порой просите написать про то или иное событие, которое произошло вокруг вас. Мы прислушались к вашим отзывам и предлагаем Вам стать нашими коллегами. Вы предлагаете свою тему, редакция возьмет ее в разработку и попытается выяснить все, чтобы этот материал вышел на сайте. Разумеется, ваши темы должны быть общественно значимыми. Чем подробнее вы распишите, что вы хотите увидеть на сайте, тем больше у этого материала шансов появиться на портале "Мой ГОРОД". Темы можно оставить ниже в комментариях или отправить сообщения на следующие номера: 8 777 516 52 28, 8 702 886 1036, 51-39-97, а также присылать на электронный адрес: [email protected].