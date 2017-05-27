День рождения клуб отметил на аэродроме "Кордон". Здесь прошел праздничный концерт, после которого в небо взлетели самолеты и планеры. - Ориентировочно в 1938 году образовался наш аэроклуб и вот через 80 лет мы решили отметить это событие, показать, что мы еще живы. Также хотели поздравить наших ветеранов. Через наш аэроклуб прошло много знаменитых людей. Мы подготовили около трехсот спортсменов-парашютистов, планеристов. Сейчас наши ребята работают в гражданской и военной авиации, командиры "Боингов" и даже есть среди них космонавт - Юрий ЛОНЧАКОВ, который сейчас работает начальником центра подготовки космонавтов, он тоже проходил обучение у нас, - рассказал председатель правления аэроклуба Александр КИРЕЕВ. По его словам, сейчас главная задача клуба - популяризировать авиацию и привлечь молодежь.