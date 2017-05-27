Иллюстративное фото с сайта blogs.vk-gazeta.ru Подросток был госпитализирован в отделение хирургии детской областной больницы 26 мая. Об этом сообщил главный врач детской областной больницы Нургабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. - Мальчик к нам попал вчера в тяжелом состоянии с обширными укусами лица. Ему в нескольких местах наложили швы. На теле укусов нет. Состояние подростка на данный момент оценивается как стабильно тяжелое, мальчик получает надлежащий уход и лечение, - рассказал Нургабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. Напомним, в январе текущего года на 8-летнего мальчика в пригородном поселке Еркинкала напала стая бродячих собак. Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое.