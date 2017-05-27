Сегодня, 27 мая, глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ и аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ проинспектировали ход благоустройства дворов. - До 7 лет повысили гарантийный срок на новые дворы. Это сделано, чтобы подрядчики были более ответственными, потому что за это государство деньги выделяет. Все делается для жителей. Нужно, чтобы работы выполнялись на совесть, и чтобы через пару лет все не разваливалось, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. – На первом месте - качество, кроме того, все работы должны быть выполнены в срок. Если подрядчики не успевают в сроки, то мы подаем в суд. По словам Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, в этом году будет отремонтировано 20 дворов на сумму 507 млн тенге. Кроме того, будет сделано четыре спортивные площадки. - В Уральске насчитывается 386 дворов, из них отремонтировано 67%. В следующем году планируем благоустроить еще 20-30 дворов. Такими темпами хотим в течение ближайших двух-трех лет благоустроить все дворы в городе и создать нормальные условия для жителей, - говорит Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. После осмотра дворов руководство области и города отправилось на строительство путепровода в районе Депо. В настоящее время здесь заглубляют сваи в грунт, после чего уже на следующей неделе начнется установка колонн.