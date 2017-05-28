38-летняя Света УМБЕТОВА - астматик. Во время беседы она несколько раз прерывает разговор, чтобы отдышаться. - 13 лет назад мы с мужем развелись. Все это время мы с сыном скитаемся по съемным квартирам. 8 лет мы жили в одном дома, а потом дом должны были снести, и мы съехали. Два дня назад мы переехали в этот частный дом. Его мы сняли за 25 тысяч тенге в месяц. За такую цену можно снять только такое старое жилье. Здесь пыльно и сырость. Из-за этого мне стало хуже. Находиться в доме я не могу – задыхаюсь. Эти две ночи я не спала. Сижу на улице. Сын спит дома, но ночью просыпается и приходит ко мне, потому что боится дома оставаться один. Сидим с ним на улице вдвоем. Спать на улице невозможно – комары. Так и ходим с ним всю ночь, - рассказала Света. По словам женщины, за аренду жилья она всегда платила и платит вовремя. Но жилье в городе дорогое, а больше 25 тысяч в месяц она выделить за аренду квартиры не может. Зарплаты в 40 тысяч тенге хватало, чтобы выжить. Однако последние 6 месяцев Света находится на больничном. - Я уже много лет работаю в перинатальном центре лифтером. Коллектив мне очень сильно помогает, они мне стали родными. Но я не могу все время надеяться на них. Я вообще никогда не просила помощи, потому что у меня сын, я не хочу, чтобы он стыдился. Но сейчас у нас просто безвыходное положение. Я боюсь за него. Боюсь, что могу упасть, и он останется один. Кому он будет нужен? – плачет женщина. Совсем недавно Света перенесла инсульт. Бывший муж платит алименты, но несколько лет назад женщина взяла в кредит 200 тысяч тенге, а платить вовремя не смогла. Банк заблокировал счет, и теперь она не может снять поступившие деньги. Сын - это единственная радость женщины. - Темирлан учится в 8 классе. Учится хорошо, занимается штангой. Я смотрю на него и забываю про свои болезни. Я сама из Актобе, там сейчас живут мои родители. Им по 90 лет. Но как я сейчас к ним поеду? - говорит Света. Инвалидность ей тоже никак не назначат. Сначала врачи говорили, что дадут вторую группу, потом решили, что у нее третья группа инвалидности. Но даже ее женщина еще не оформила. - С 2008 года я стою в очереди на жилье как неполная семья. В очереди под номером 597. Я надеюсь, что когда-нибудь получу жилье. А пока хочу попросить помощи у депутатов, у предпринимателей. Может у кого-нибудь из них есть комната в общежитии, чтобы мы с сыном пожили там. Мне стыдно просить помощи, но сейчас мы в безвыходном положении, - говорит Света УМБЕТОВА. Всех, кто хочет помочь Свете УМБЕТОВОЙ, просим позвонить по номеру: 87758364918.