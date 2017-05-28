Стали известны подробности несчастного случая, во время которого собака покусала 13-летнего подростка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 69364207b5b904e4159569776da18550 Как сообщил пресс-секретарь акима Атырауской области Серикжан ЕРМЕНТАЕВ со ссылкой на ДВД, 26 мая группа подростков в микрорайоне "Авангард" играла в частном секторе на строящемся объекте, когда за ними, по словам ребят, погнался сторож. Дети бросились врассыпную, один из подростков забежал во двор жилого частного дома, где на него напала собака породы алабай. Собака принадлежит владельцам дома, они предоставили подтверждающие документы и ветеринарный паспорт. Пострадавший подросток в данный момент находится в детской областной больнице, угрозы для жизни нет, состояние стабильно тяжелое. Как сообщалось ранее, ребёнок был доставлен в хирургическое отделение детской больницы с укусами лица. Ерлан ОМАРОВ