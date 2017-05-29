Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", 29, 30 и 31 мая порывы ветра в области будут достигать 18 м/с. - Температура воздуха 29 мая составит +14..+16 градусов, ночью 30 мая столбик термометра поднимется до +6..+8 градусов, а днем - до +20..+22 градусов, - отметили в РГП "Казгидромет". Стоит отметить, что из-за сильного ветра в Уральске этой ночью упало много веток и деревьев.