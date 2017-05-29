Пригородные поселки Уральска останутся без электричества до вечера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам директора АО "ЗапКазРэк" Сергея ДОЛИ, сейчас по городу отключены 8 воздушных электролиний. - Работы по устранению аварий на линиях уже ведутся. Сейчас электричества нет в поселках Деркул, Кумыска, Мичурино, Круглоозерное, Серебряково и Желаево. Также по городу тоже есть мелкие обрывы, но везде работают бригады. Свет во всех районах включат уже к вечеру, - отметил Сергей ДОЛЯ. Стоит отметить, что ночью, 29 мая, в области был сильный ветер.