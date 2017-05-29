Фото из архива "МГ" По словам директора АО "ЗапКазРэк" Сергея ДОЛИ, сейчас по городу отключены 8 воздушных электролиний. - Работы по устранению аварий на линиях уже ведутся. Сейчас электричества нет в поселках Деркул, Кумыска, Мичурино, Круглоозерное, Серебряково и Желаево. Также по городу тоже есть мелкие обрывы, но везде работают бригады. Свет во всех районах включат уже к вечеру, - отметил Сергей ДОЛЯ. Стоит отметить, что ночью, 29 мая, в области был сильный ветер.