Иллюстративное фото с сайта otyrar.kz - При непосредственном участии районных прокуроров была проведена ярмарка свободных рабочих мест. Все освободившиеся заключенные, находящиеся под пробационным контролем, были трудоустроены в компании, осуществляющие деятельность на месторождении Тенгиз, - сообщил районный прокурор Балнур ЕСЕНГЕЛЬДИНОВ. По словам организаторов ярмарки, в настоящее время вопрос трудоустройства бывших заключенных, находящихся под контролем у службы пробации, очень актуален. Существует вероятность того, что экс-осужденные, не занятые трудовой деятельностью, могут пойти на совершение преступления повторно. - С целью профилактики повторных правонарушений и была проведена ярмарка, - рассказал Балнур ЕСЕНГЕЛЬДИНОВ.