Иллюстративное фото из архива "МГ" Летние каникулы – самая долгожданная пора для всех учащихся, которую ждут с нетерпением все дети в предвкушении интересного отдыха и веселых развлечений. Как сообщили в отделе ювенальной полиции местной полицейской службы ДВД ЗКО, в целях профилактики несчастных случаев среди несовершеннолетних в период летних каникул необходимо обратить особое внимание на следующие факторы, обеспечивающие безопасность детей: - Не оставляйте несовершеннолетних на долгое время без присмотра, контролируйте их местоположение. - Запрещайте детям играть на проезжей части, вблизи строек, заброшенных колодцев, разрушенных домов, заходить в подвалы и другие подобные места. - Объясняйте детям, что опасно ходить по парку, безлюдным и неосвещенным местам. - Внушайте ребенку, что купание в водоемах без присмотра взрослых категорически запрещено. - Учите детей соблюдать Правила дорожного движения, наблюдать и ориентироваться на дороге. - Не позволяйте детям ездить на такси или в общественном транспорте без сопровождения, не разрешайте детям «голосовать» на дорогах. - Учите детей не разговаривать с незнакомыми людьми, не принимать от них никаких подарков. Объясните, что посторонним является любой взрослый, которого он не знает, даже если он будет говорить, что знает ребенка и его родителей. - Учите детей пользоваться телефоном в случае чрезвычайной ситуации. Они должны знать куда и кому нужно звонить с просьбой о помощи. - Научите детей действиям в экстремальных ситуациях: пожар, проблемы с электричеством, газоснабжением, телефоном, попытке проникновения в квартиру и т.д. - С раннего возраста объясните пагубность курения, алкоголя, наркотиков. - Во всех случаях, когда вам стало известно о совершенном или готовящемся преступлении в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы. - Соблюдайте нормы статьи 443 КРКоАП РК , согласно которому лица, не достигшие возраста 16 лет , не могут находится в ночное время с 23.00 часов до 6 утра.