Сейчас Ангелина вместе с мамой находятся в клинике Илизарова в Кургане, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". stopa (1) Как рассказала мама девочки Райса МУХУТДИНОВА, всего на обследование, операцию и переезд им требуется 900 тысяч тенге. - 400 тысяч тенге собрали, мама с дочкой уже уехали в Курган. 29 мая их ждут врачи клиники, но собранных денег хватит только на обследование и переезд, необходимо еще порядка 500 тысяч тенге, но один из фондов Уральска обещал оплатить операцию. Если мама с Ангелиной вернутся обратно в Уральск после обследования, то денег понадобится еще больше, потому как большие затраты уходят на переезд и проживание, - сообщили волонтеры, помогающие семье.  - Врачи клиники в Кургане сделают операцию девочке: удалят осколки костей и восстановят четыре пальца, так как они бескостные после аварии. Напомним, в апреле 2016 года 9-летней Ангелине переехала ногу пассажирская "Газель". Теперь девочка не может самостоятельно ходить из-за отсутствия костей в стопе. Две операции, которую провели в Казахстане, к положительным сдвигам не привели. Если вы хотите помочь Ангелине МУХУТДИНОВОЙ, можете перечислить деньги на киви-кошелек, открытый на номер ее мамы: 8 707 904 26 52 или на карту "Сбербанка": 4263 4339 9194 8040. stopa (2)  