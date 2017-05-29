Полиция расследует происшествие по статье "Доведение до самоубийства", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, жительница села Сайхин Бокейординского района свела счеты с жизнью 28 апреля. По словам местных жителей, за несколько дней до этого сельчанку обвинили в краже. Как сообщили в ДВД ЗКО, по данному факту следственным отделом Бокейординского РОВД начато досудебное расследование. - Расследование ведется по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - пояснили в ДВД ЗКО. Как сообщили сельчане, у женщины остались трое малолетних детей, самому младшему из которых всего полтора года. Данную информацию подтвердил аким Бокейординского района Нурлан РАХИМЖАНОВ. Кроме того, аким отметил, что супруг 41-летней женщины ранее был безработным. - В скором времени поможем ему трудоустроиться сторожем, так как днем необходимо ухаживать за детьми и престарелыми родителями, - пояснил Нурлан РАХИМЖАНОВ. Кристина КОБИНА