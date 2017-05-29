Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, жительница села Сайхин Бокейординского района свела счеты с жизнью 28 апреля. По словам местных жителей, за несколько дней до этого сельчанку обвинили в краже. Как сообщили в ДВД ЗКО, по данному факту следственным отделом Бокейординского РОВД начато досудебное расследование. - Расследование ведется по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - пояснили в ДВД ЗКО. Как сообщили сельчане, у женщины остались трое малолетних детей, самому младшему из которых всего полтора года. Данную информацию подтвердил аким Бокейординского района Нурлан РАХИМЖАНОВ. Кроме того, аким отметил, что супруг 41-летней женщины ранее был безработным. - В скором времени поможем ему трудоустроиться сторожем, так как днем необходимо ухаживать за детьми и престарелыми родителями, - пояснил Нурлан РАХИМЖАНОВ.