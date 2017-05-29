Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате города Уральска, на площади соберутся дети - артисты городских и районных детских музыкальных школ. - Выступление каждого музыкального коллектива будет сопровождать группа поддержки в красочных костюмах. Также в День защиты детей на площади Абая состоится выступление Уральского военизированного оркестра. После театрализованного парада начнется концертная программа «Балалық шақтың – бал үні». Начнется представление в 9.00 и закончится в 13.00, - пояснили в городском акимате. А также на площади будут организованы ярмарка ремесел и выставка книг. Все желающие смогут попробовать себя в выставке рисунков на асфальте. В 11.00 в парке культуры и отдыха также пройдет праздничная программа для детей с различными конкурсами.