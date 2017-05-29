Накануне ФК "Атырау" принимал гостей из Уральска - команду "Акжайык". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В ходе игры оба гола команде нефтяников принес нападающий Владимир ДВАЛИШВИЛИ.hbIDPY-Kio8 Однако, после матча в словесной перепалке между собой сцепились Майкл ОДИДЕ и Владимир ДВАЛИШВИЛИ, которые, по словам болельщиков, перебрасывались колкостями еще в течение обоих матчей. - Между собой во время матча повздорили защитник ФК "Акжайык" и нападающий ФК "Атырау" Владимир ДВАЛИШВИЛИ. Дело в том, что оба гола Двалишвили забил из-под уральского защитника, который "опекал" нападающего атырауской команды. Видимо, после матча Одиде решил так отомстить за пропущенные голы своему сопернику, - прокомментировали стычку игроков в пресс-службе ФК "Атырау". После матча обоим игрокам показали желтые карточки.