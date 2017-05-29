Обработка комаров проводится в городе ежедневно, исключением являются дождливые дни, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела модернизации ЖКХ и газификации Сериккали КАНАПИН, первый этап обработки территории от комаров уже прошел. - Такого рода обработка производится в первую очередь в водоемах, в местах скопления талых вод. Работа проводится днем, точечно. В этом году была большая территория разлива рек, мы обработали разливы Урала, Чагана, Деркула, скопления воды в сторону Серебрякова, Круглозерного, также Коминтерн, Чагано-Набережную, район Стеллы. То есть обработали 600 га, возможно даже больше, - пояснил Сериккали КАНАПИН. Руководитель отдела модернизации ЖКХ отметил, что производить обработку в местах скопления людей, они не могут, так как химический препарат для травли очень вредный. - Окрыленная стадия обрабатывается с мая по август, именно во время активности комаров. Работа производится в вечернее время - с 21.00 часов и  до утра. Большой наплыв комаров ожидается в начале июня. На сегодня уже обработаны лесные зоны в сторону Желаево, в районе улицы Московской, лесные зоны в сторону Зачаганска, район Чагано-Набережной, Самал, Самал-3, до моста в сторону Селекционного, Ханскую рощу, - сказал Сериккали КАНАПИН. Стоит отметить, что район Мясокомбината и Ремзавода протравили на прошлой неделе. - Помимо того, что у нас есть план на три месяца, мы еще комисионно выезжаем каждый день после обеда с представителями СЭС, энтомологами и определяем по районам, где есть необходимость. В дождливую погоду обработку делать нельзя, это пустая трата денег, - уточнил Сериккали КАНАПИН. В ближайшие дни обработка будет проводиться в парке культуры города Уральска. На сегодняшний день протравили 500 га, всего предусмотрено 6 тысяч га. Напомним, в этом году на противогнусовые мероприятия в Уральске предусмотрено бюджетом 49 миллионов тенге. Такая же сумма была потрачена на борьбу с комарами в 2016 году. Между тем, в последние годы в Уральске травят комаров исключительно ранцевым способом, так как на обработку с воздуха по словам властей города не хватает средств. Кристина КОБИНА